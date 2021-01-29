Директор Театра им. Вахтангова рассказал о судьбе спектаклей с участием Ланового

Директор Театра им. Вахтангова рассказал о судьбе спектаклей с участием Ланового
Василий Лановой. Фото: сайт Театра Вахтангова

Из репертуара планируют снять спектакль «Посвящение Еве».

Директор театра им. Вахтангова рассказал, какова судьба спектаклей, в которых принимал участие народный артист СССР Василий Лановой. Он отметил, что «Посвящение Еве» уберут из репертуара и без актера спектакль идти точно не будет. Об этом пишет ТАСС.

Директор театра добавил, что Ланового хотели задействовать в постановке «Войны и мира», где он должен был сыграть Старого князя Николая Болконского.

Напоминаем, что о госпитализации актера из-за коронавируса стало известно в начале января. Накануне супруга Ланового заявила о его смерти. Прощание с артистом состоится 1 февраля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Захарова прокомментировала новость о смерти Ланового.

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