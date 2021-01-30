Ученые выяснили, что хриплый голос может быть признаком рака легких

Ученые нашли необычную связь между смертельным заболеванием и хриплым голосом. Специалисты международного Фонда рака легких установили, что данный признак может говорить о наличии онкологии.

Как сообщает Express, изменения в голосе могут свидетельствовать о раке легких у человека. Именно онкология может вызывать охриплость и ослабление, так как давит на гортанный нерв в грудной клетке. Чаще всего такой симптом относится к заболеванию именно правого легкого.

В случае обнаружения необъяснимой хрипоты, которая до этого не беспокоила, врачи рекомендуют обратится к специалистам. Отметим, что изменения в голосе не всегда указывают на наличие онкологии в организме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые назвали признаки рака на ладонях. В 90% случаев подобные симптомы являются сигналом для проверки организма на злокачественные опухоли.