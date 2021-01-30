Петербуржцев ждет холодное и снежное воскресенье

Петербуржцев ждет холодное и снежное воскресенье
В городе пойдет снег. Фото: pixabay.com

Столбик термометра опустится до минус пяти градусов.

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 31 января, ожидается похолодание. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Столбик термометра опустится до минус пяти градусов ночью, а днем температура воздуха составит минус четыре градуса. В городе также пойдет снег, а небо затянет облаками.

Ветер, гуляющий по улицам Северной столицы, разгонится до семи метров в секунду. Атмосферное давление вряд ли будет сильно меняться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более 900 спецмашин убирали последствия снегопада в Петербурге. Также на уборку улиц вышли 1 231 работник ручного труда, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

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