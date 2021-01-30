Три страны готовы принять привитых от коронавируса туристов

Три страны готовы принять привитых от коронавируса туристов
Вакцина позволит россиянам путешествовать. Фото: pixabay

Путешествия станут доступнее для граждан, которые готовы пройти вакцинацию.

Стало известно о трех странах, которые готовы открыть границы для туристов, привитых от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе АТОР.

Принимать путешественников готовы Сейшельские острова, Исландию и Румынию. Чтобы попасть в страны, нужно предоставить сертификат о сделанной прививке и отрицательный тест на коронавирус. Благодаря этому граждане разных стран смогут миновать карантин и прочие ограничения.

Напоминаем, что большинство стран закрыли границы из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года. Сейчас некоторые государства начинают отказываться от ограничений, ведь была изобретена не одна вакцина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Грузия рассказала, как россиянам попасть в страну. Государство открывает границы с 1 февраля.

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