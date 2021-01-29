Грузия рассказала, как россиянам попасть в страну

Государство открывает границы с 1 февраля.

Власти Грузии рассказали, каковы условия допуска россиян в страну. Об этом сегодня, 29 января, пишет «Интерфакс».

Граждане, которые прошли курс вакцинации от коронавируса, смогут беспрепятственно посещать страну с 1 февраля. Они должны будут предоставить соответствующий документ при пересечении границы. В противном случае путешественникам придется проходить 12-дневный карантин.

Люди, прибывающие из стран Евросоюза, Израиля, Швейцарии, Саудовской Аравии и ОАЭ, смогут попасть в Грузию, предоставив только отрицательный тест.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия открывает авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Также стало известно, с 8 февраля международные авиаперелеты будут доступны из Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.