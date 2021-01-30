Трамвай врезался в иномарку на пересечении Савушкина и Липовой аллеи

Трамвай врезался в иномарку на пересечении Савушкина и Липовой аллеи
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В субботу, 30 января, на перекрестке Савушкина и Липовой аллеи произошла авария с участием трамвая и иномарки.

«Трамвай протаранил Мазду на перекрёстке Савушкина и Липовой аллеи», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda решил объехать ряд машин и встал на светофоре в аккурат на трамвайных путях. В итоге трамвай протаранил иномарку. Информации о пострадавших не поступало. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на пересечении проспектов Культуры и Просвещения произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. К месту аварии прибыла машина реанимации.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп приморский район происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бывшая девушка Манукяна заявила, что он тоже унижал ее
Бузова заявила, что должна была выиграть особняк на «Доме-2»
Трамвай врезался в иномарку на пересечении Савушкина и Липовой аллеи
В Смольном рассказали, что делать с побочными эффектами после прививки от ...
В Петербурге по сравнению с серединой декабря на 40% снизилось число ...
Кокорин не вышел в составе «Фиорентины» против «Торино»
Диетолог рассказала, как часто можно есть фастфуд
В бизнес-центре на Сердобольской произошел пожар