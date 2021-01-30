Трамвай врезался в иномарку на пересечении Савушкина и Липовой аллеи

В субботу, 30 января, на перекрестке Савушкина и Липовой аллеи произошла авария с участием трамвая и иномарки.

«Трамвай протаранил Мазду на перекрёстке Савушкина и Липовой аллеи», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda решил объехать ряд машин и встал на светофоре в аккурат на трамвайных путях. В итоге трамвай протаранил иномарку. Информации о пострадавших не поступало. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на пересечении проспектов Культуры и Просвещения произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. К месту аварии прибыла машина реанимации.