В Петербурге задержали расклейщиков оскорбительных для полицейских листовок на «Приморской»

Полицейские Северной столицы задержали авторов наклеек с оскорблениями стражей правопорядка, расклеенных на балюстраде станции метро «Приморская».

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, авторами «стрит-арта» являются двое приятелей из Всеволожского района, Кирилл и Евгений, 25 и 27 лет. Оказалось, что именно Кириллу принадлежит идея и воплощение хулиганских наклеек, «порочащих достоинство представителей власти». У него нашли еще несколько стикеров, которые нарушители не успели наклеить.

По словам Кирилла, на такой поступок он решился из-за «пагубного влияния интернет». Молодых людей задержали прямо на «Приморской» и доставили в отдел полиции. Сейчас правоохранители проверяют их на причастность к другим незаконным эпизодам и решают вопрос о привлечении парней к ответственности, в том числе уголовной.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка «заминировала» филиал УМВД на Ильюшина.