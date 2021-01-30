На базе Мариинской больницы появится Центр компетенций городских стационаров

Практика Центра компетенций в дальнейшем будет применяться и для других больниц Петербурга. Фото: сайт Мариинской больницы

Практика Центра компетенций в дальнейшем будет применяться и для других больниц Петербурга. Фото: сайт Мариинской больницы

Национальный институт качества Росздравнадзора в рамках реализации проекта по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности создаст на базе Мариинской больницы в Петребуге Центр компетенций городских стационаров.

Об этом в субботу, 30 января, информирует пресс-служба аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева. Данный вопрос обсуждался сегодня вместе с главой Национального института качества Игорем Ивановым, председателем комитета по здравоохранению Дмитрием Лисовцом, руководитель территориального фонда ОМС Петербурга Александром Кужелем и администрацией Мариинской больницы.

Новый центр должен обеспечить эффективное управление всеми процессами в стационаре и минимизировать риски во время оказания медпомощи. В дальнейшем современные методы управления качеством и безопасностью медицинской деятельности будут внедрять и в другие больницы города на Неве.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мариинская больница возвращается к плановому приему пациентов. Для коронавирусных больных оставят один корпус на 80 коек.