В Петербурге выставили на продажу редкое издание «Медного всадника» за 180 тысяч рублей

Редкий экземпляр поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Медный всадник» 1917 года издания выставили на аукцион в Литфонде.

Стартовая цена книги в издательской суперобложке составляет 180 тысяч рублей, согласно данным на сайте аукционного дома «Литфонд». Ценность и особенность этого экземпляра знаменитой поэмы в том, что он именной. На клапане суперобложки есть штамп «Н. И. Шустрова. 15621 1277».

Выставленный на продажу «Медный всадник» был выпущен в 1917 году в типографии имени Ивана Федорова при содействии Петроградского отепления государственного издательства. Написана поэма была в 1833 году. Примечательно, что Николай I, бывший императором в период создания «Медного всадника», запретил книгу к печати.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бюджет Петербурга пополнился на 15 млн рублей после продажи заброшенных зданий на аукционе.