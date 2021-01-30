На Мадагаскаре обнаружили самого маленького хамелеона в мире

Команда ученых из Зоологической государственной коллекции Мюнхена во время экспедиции на Мадагаскаре открыли неизвестный ранее вид крошечных хамелеонов-брукезий.

На данный момент хамелеоны-брукезии официально считаются самыми мелкими рептилиями на Земле — длина взрослых особей составляет всего 13,5 миллиметров. В общей сложности, существует около тридцати видов этих хамелеонов, однако мадагаскарские оказались еще меньше. Новый вид получил название Brookesia nana.

Исследователи изучили самца и самку светло-коричневого окраса. Любопытно, что при столь миниатюрных размерах длина половых органов самца достигает 2,5 мм. Специалисты объясняют это тем, что самки значительно превосходят самцов по размеру.

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