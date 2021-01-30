На Мадагаскаре обнаружили самого маленького хамелеона в мире

На Мадагаскаре обнаружили самого маленького хамелеона в мире
Размер разных видов хамелеонов варьируется 3-5 до 60 сантиметров. Фото: pixabay

Команда ученых из Зоологической государственной коллекции Мюнхена во время экспедиции на Мадагаскаре открыли неизвестный ранее вид крошечных хамелеонов-брукезий.

На данный момент хамелеоны-брукезии официально считаются самыми мелкими рептилиями на Земле — длина взрослых особей составляет всего 13,5 миллиметров. В общей сложности, существует около тридцати видов этих хамелеонов, однако мадагаскарские оказались еще меньше. Новый вид получил название Brookesia nana.

Исследователи изучили самца и самку светло-коричневого окраса. Любопытно, что при столь миниатюрных размерах длина половых органов самца достигает 2,5 мм. Специалисты объясняют это тем, что самки значительно превосходят самцов по размеру.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайские ученые нашли новый способ замедлить старение.

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