«Расследование» о «дворце Путина» назвали провальным в Госдуме

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Василия Пискарев отметил, что журналисты телеканала «Россия 1» показали несостоятельность «вброшенного из-за рубежа фильма. Фото: скриншот instagram

«Расследование» о «дворце Путина» оказалось банальной провокацией внешних сил против России. Такое заявление сделал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

По его словам, вместо изображенных в дорогом «глянцевом» ролике роскошных покоев в реальности была обнаружена недостроенная гостиница. Парламентарий подчеркнул в своем Instagram-аккаунте, что двухчасовой фильм — это попытка вызвать шок и зрителей и дестабилизировать обстановку в стране, которая провалилась.

Напомним, что ролик Навального о «дворце Путина» был опубликован на YouTube во вторник, 19 января. На данный момент у видео более 104 млн просмотров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Песков назвал «качественной клюквой» расследование Навального о «дворце Путина» в Геленджике.

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