В центре Петербурга заметили героев «Звездных войн»

В центре Петербурга заметили героев &#171;Звездных войн&#187;
На технике в стиле киберпанк красуется надпись «ОМОН», а на бойцах «из будущего» - «Росгвардия". Фото: скриншот instagram

Пользователи Instagram увидели ролик, на котором роботы и бойцы в стиле «Звездных войн» патрулирую центральные улицы Петербурга перед незаконной акцией оппозиции. Ролик опубликовал дизайнер Владислав Иванов.

На видео, опубликованном в аккаунте дизайнера, запечатлены Невский проспект, Исаакиевский и Казанский соборы, Дворцовая площадь. Штурмовики, боевые дроны и танки гуляют по Северной столице.

«В преддверии повторения массовых протестов», — написал автор Иванов.

Подписчики пришли в восторг от творчества дизайнера.

«Это очень круто», — написал один из подписчиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рядом с елкой на Дворцовой площади перед Новым годом «заметили» диплодока.

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