Спасатели нашли замерзшего мужчину на льду Большой Невы

Сегодня утром спасатели обнаружили мужчину, который лежал на льду Большой Невы. Его доставили в больницу.

Горожанина заметили около 6:30 в 200-300 метрах от берега напротив дома № 1 на Сенатской площади. Около в гидрокостюме и спасательных жилетах по штурмовой лестнице подобрались к мужчине и подняли его на катер.

Как сообщил 78.ru, пострадавшим оказался 44-летний мужчина. Его госпитализировали с обморожением конечностей.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тосно мужчина попал в реанимацию после спасания провалившейся под лед девочки.