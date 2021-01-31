Силовики навестили правозащитников, активистов и депутатов в Петербурге

Силовики нагрянули к активистам с утра. Фото: Gazeta.SPb

Силовики нагрянули к активистам с утра. Фото: Gazeta.SPb

Сегодня утром в Санкт-Петербурге силовики пришли домой к активистам, муниципальным депутатам и правозащитникам.

О визите правоохранителей рассказала бывшая глава штаба российского оппозиционера Алексея Навального Полина Костылева. Она рассказала у себя в Facebook, что силовики грозили выпилить дверь.

В аналогичную ситуацию попала участница Правозащитного совета города Евгения Литвинова, а также к художница и акционистка Дарья Апахончич, которую ранее внесли в список СМИ — «иностранных агентов».

«Просто не отпускают кнопку. Лупят ногой», — написала Литвинова в соцсети, отметив, что в дверь звонят и стучат с утра.

На визит силовиков также пожаловался муниципальный депутат МО «Малая Охта» Василий Кунин. Он рассказал в своем Telegram-канале, что слышал настойчивый стук в дверь.

Напомним, незаконные акции протеста в российских городах проходят вторые выходные. В субботу, 23 января, толпа сторонников Навального перекрыла Невский проспект. В результате было возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что участники незаконной акции потянулись к ТЮЗу — на Невском проспекте их встретил ОМОН.