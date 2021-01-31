У ТЮЗа в Петербурге начались жесткие задержания, но митингующих больше, чем полиции

В Петербурге от смены места сборов участников незаконной акции до первых задержаний прошло около получаса. Впрочем, пока протестующие продолжают пребывать к ТЮЗу, а их численность превышает количество правоохранителей.

Действовать у ТЮЗа ОМОН начал жестко. Пока правоохранители задержали двух человек, которые скандировали лозунги.

Отметим, что участники незаконной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального намеревались собраться на Невском проспекте, однако центр города с утра оказался перекрыт. За час до начала организаторы решили сменить место сборов и отправили участников к ТЮЗу, на Пионерскую площадь.

Примечательно, что на площади перед театром оказались и маленькие дети — по всей видимости, их взяли с собой родители – участники незаконной акции.

Как писала ранее Gazeta.SPb, в Петербурге утро воскресенья, 31 января, началось с перекрытия центра города. Движение ограничили по центральным улицам и мостам, закрыли несколько станций метро. Пешеходов начали выпускать на Невский проспект только после проверки документов.