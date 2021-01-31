На Пионерской площади на несанкционированной акции задержали журналиста

На Пионерской площади на несанкционированной акции задержали журналиста
У ТЮЗа уже начались задержания. Фото: Gazeta.SPb

Очевидцы уверяют, что журналист предоставил корочку, но это никого не убедило.

Сегодня, 31 января, у здания ТЮЗа проходит несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как сообщили Gazeta.SPb, на Пионерской площади уже собрались около трех тысяч человек и протестующих с каждой минутой становится все больше.

Известно, что на данный момент в городе задержали несколько человек. Среди них есть журналист, который пришел на митинг с корочкой сотрудника СМИ, но его все равно отправили в автозак.

Напоминаем, что акция должна была пройти на Невском проспекте, но сотрудники правоохранительных органов предусмотрительно перекрыли центр города.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у ТЮЗа в Петербурге начались жесткие задержания, но митингующих больше, чем полиции.

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