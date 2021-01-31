После выбитых окон на «Чернышевской» проводится проверка

В связи с падением четырех стёкол витражных конструкций вестибюля станции метро «Чернышевская» проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

«Для обеспечения безопасности пассажиров проводятся дополнительные мероприятия по обследованию конструкций, последствия случая оперативно устраняются. Причины падение конструкции расследуются. По поручению вице-губернатора Максима Соколова в ближайшие сутки специалисты метрополитена проведут обследования всех вестибюлей на предмет устойчивости витражных конструкций», — говорится в сообщении.

В стороне станции метро «Чернышевская» раздался громкий хлопок. Тротуар у входа оказался усыпан стеклами. Об этом стало известно сегодня, 31 января, около 12:30. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «Литейный Life» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что тротуар у входа усыпан стеклом и кусками алюминия, а окна оказались разбиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы рассказали о закрытии «Звенигородской». Что стало причиной закрытия стация – непонятно, но предполагается, что несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального.