Две колонны протестующих встретились на Обуховском мосту

Протестующие двинулись в сторону Сенной площади.

В Санкт-Петербурге сегодня, 31 января, проходит несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. До недавнего времени граждане собирались на Пионерской площади, но затем двинулись в сторону Московского проспекта. На данный момент известно, что две колонны встретились на Обуховском мосту и теперь протестующие двигаются в сторону Сенной площади.

Движению людей препятствуют силовики, которые начали жесткого задерживать граждан.

Напоминаем, что Невский проспект перекрыли еще несколько часов назад, а центральные станции метро закрыли на вход и выход. За митингующими следуют сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, уже задержаны более 30 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что станции метро «Пушкинская» и «Звенигородская» закрыты из-за бесхозного предмета. Поезда будут проходить эти станции без остановок.