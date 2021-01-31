Станции метро «Пушкинская» и «Звенигородская» закрыты из-за бесхозного предмета

В Петербурге станции метро «Звенигородская» и «Пушкинская» закрыли из-за бесхозного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Поезда будут проходить эти станции без остановок. Также сообщалось, что «Маяковская» и «площадь Восстания» закрыты для пассажиров. Сейчас туда выехали саперы и сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит выяснить, опасен ли обнаруженный предмет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня, 31 января, стало известно о закрытии станции метро «Площадь Восстания». На вход и выход ее закрыли в 11:32 в связи с обнаружением бесхозного предмета.