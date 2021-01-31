У Мариинского дворца собралось большинство протестующих

Сотрудники Росгвардии пытаются оттеснить людей от здания.

Сегодня, 31 января, в Санкт-Петербурге проходит несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. На данный момент протестующие собрались у Мариинского дворца, там же находятся силовики. Очевидцы рассказывают, что сотрудники Росгвардии пытаются оттеснить людей от здания.

Известно, что на Исаакиевской площади присутствует депутат Госдумы Виталий Милонов. По какой причине он приехал туда – непонятно. Политик охотно общается с журналистами, дает интервью.

Сейчас граждане двигаются по Маломорской. В митинге теперь в основном участвуют молодые парни и девушки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на несогласованной акции протеста в Петербурге задержали Оксимирона. Рэпер пришел поддержать политических заключенных в день своего рождения. Ему сегодня исполнилось 36 лет.