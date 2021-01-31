Члена Совета по правам человека задержали в Москве

Члена Совета по правам человека задержали в Москве
Незаконная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Журналиста, который просто наблюдал за происходящим, отпустили спустя 20 минут.

Сегодня, 31 января, в Москве проходят несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В ходе протестов уже начались массовые задержали.

Так, стало известно о задержании члена Совета по правам человека и журналиста Николая Сванидзе у станции «Сухаревская». Об этом пишет РИА Новости. Он рассказал, что приехал вести наблюдения за сторонниками Навального. В какой-то момент его задержали и отвели в автозак. Спустя 20 минут Сванидзе отпустили, так и не объяснив, что стало причиной задержания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у Мариинского дворца собралось большинство протестующих. Сотрудники Росгвардии пытаются оттеснить людей от здания.

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