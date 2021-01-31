Стало известно о 5 тысячах задержанных на незаконных акциях за Навального

Общее число задержанных перевалило за 5 тысяч россиян. Сторонники политика Алексея Навального вышли 31 января на незаконные митинги в его поддержку.

Согласно данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», на данный момент известно о 5 тыс. 69 задержанных. Такая информация актуальна на 23:30 по московскому времени.

Отметим, что число задержанных стало рекордным для протестных акций в России. Кроме этого, МВД России пока что не публиковало официальных данных о задержанных в стране.

Напомним, что сегодня в России прошли несанкционированные митинги в крупных городах в поддержку Алексея Навального, который находится в СИЗО после прилета из Германии, где он лечился от возможного отравления. Политик проведет за решеткой 30 суток.

Больше всего задержаний случилось в Москве. 1 тыс. 618 москвичей отправились в отделения полиции за участие в акции. На втором месте Санкт-Петербург, – 1 тыс. 144 задержанных. Тройку замкнул Красноярск, – 194 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что двоих участников незаконной акции в Петербурге арестовали и оштрафовали.