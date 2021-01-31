Союз журналистов в Петербурге пожаловался в МВД после задержаний сотрудников СМИ

Председатель петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих написал обращение главе ГУ МВД Роману Плугину по городу из-за задержаний сотрудников СМИ во время незаконных акций.

Обращение появилось в социальных сетях Союза журналистов 31 января. Там сообщается, что глава отделения просит провести проверку после задержания журналистов, которые освещали протесты в поддержку политика Алексея Навального по редакционным заданиям.

Кроме этого, Дмитрий Шерих добавил, что к некоторым журналистам применили силу, несмотря на наличие специального опознавательного жилета с надписью «Пресса».

«В случае выявления нарушений закона прошу привлечь виновных к ответственности. Прошу также принять все необходимые меры, чтобы безопасность работы петербургских журналистов была впредь обеспечена», – говорится в обращении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно о 5 тысячах задержанных на незаконных акциях за Навального.