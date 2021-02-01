В Петербурге раскрыли кражу предметов антиквариата из квартиры в Солдатском переулке

Многие ценные вещи преступник успел перепродать или сдать в ломбард. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Многие ценные вещи преступник успел перепродать или сдать в ломбард. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Полицейские подозревают в квартирной краже на сумму более 6 млн рублей знакомого владелицы имущества, которого она приютила на некоторое время.

Об инциденте в правоохранительные органы хозяйка квартиры в Солдатском переулке заявила 22 января. Постраадвшая объяснила, что мужчина, с которым её познакомил общий друг примерно 1,5 года назад, некоторое время жил у нее. За этот период злоумышленник успел вынести из квартиры подвеску за 50 тысяч долларов, антикварную вазу 18 века за 20 тысяч долларов, уникальную золотую ручку, сумку за 200 тысяч рублей и дорогие украшения.

В общей сложности, ущерб владелица оценила в сумму более 6 млн рублей. Правоохранителям удалось задержать предполагаемого преступника: им оказался безработный, ранее не судимый 43-летний уроженец города Выборга. После того, как он съехал от своей знакомой, мужчина проживал в Приморском районе города.

У него обнаружили часть похищенных вещей, но многое, в том числе, антиквариат злоумышленник успел перепродать или сдать в ломбард. Поиски антиквариата продолжаются. По факту кражи возбуждено уголовное дело (ч.4 ст.158 УК РФ).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге поймали 35-летнего лжеполицейского, который обманывал пенсионеров на деньги.