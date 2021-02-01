Путин думает о создании в России суда по правам человека

Президент поручил проработать вопрос о целесообразности его создания.

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о целесообразности создания суда по правам человека в России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ожидается, что решение вынесут к 1 июня 2021 года. Проработкой вопроса займется Верховный суд РФ и Министерство юстиции РФ. Напоминаем, что о суде по правам человека Путин задумался на встрече с СПЧ 10 декабря. Политик отметил, что идея хорошая, но ее нужно обдумать, так как создание такого суда требует финансирования и изменений в юридической системе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ЕСПЧ присудил 20 тыс евро россиянке, пострадавшей от домашнего насилия. Женщина заявила о бездействии российских правоохранительных органов, а также об отсутствии в стране правовой системы по борьбе с насилием.