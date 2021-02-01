Во вторник Россию накроет магнитная буря

Солнце вступает в новую фазу максимальной активности, который продлится следующие 11 лет. В течение этого времени участятся магнитные бури. Одну из таких, к примеру, прогнозируют уже завтра, 2 февраля.

Возбужденная магнитосфера может наблюдаться в ночь с понедельника на вторник, согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН. В целом в течение февраля напряженных с точки зрения магнитной активности дней будет около семи: 2, 3, 7, 8, 21, 22 и 23 числа.

Наиболее заметное метеорологическое явление прогнозируется 21 февраля, однако стоит отметить, что даже в этом случае по классификации оно едва достигает нижней границы слабой бури. Чувствительные к изменениям в погоде и атмосфере люди в этот период могут испытывать недомогание.

При этом эксперты считают, что опасаться россиянам не стоит. Как писала ранее gazeta.spb.ru, по словам астронома Дмитрия Вибе, предстоящие магнитные бури не окажут ощутимого влияния на жителей страны.