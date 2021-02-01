Юлию Навальную оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в митинге

Юлию Навальную оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в митинге
Алексей Навальный с супругой Юлией. Фото: Instagram @navalny

Супругу оппозиционного политика Алексея Навального Юлию, вышедшую на несанкционированный митинг в поддержку заключенного в «Матросской тишине» мужа, оштрафовали.

В воскресенье, 31 января, по всей России прошли незаконные протестные акции. Их участники требуют свободы Алексея Навального, заключенного под стражу до 15 февраля за нарушение условий прохождения условного срока. Из-за систематической неявки в УФСИН на регистрацию, ведомство хочет заменить наказание реальным сроком.

Среди участников митинга в Москве была и Юлия Навальная, жена оппозиционера. Её задержали незадолго после шествия мероприятия. В понедельник, 1 февраля, столичный суд постановил оштрафовать Юлию на 20 тысяч рублей за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Генпрокуратура поддержала требование ФСИН о замене условного срока на реальный.

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Юлию Навальную оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в митинге