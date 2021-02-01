Петербург от снега убирают более тысячи единиц техники

Комитет по благоустройству увеличил количество убирающей техники в связи с выпадением снега.

Санкт-Петербург сегодня, 1 февраля, активно убирают после ночного снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству. Изначально город приводили в порядок 850 машин, но затем их количество увеличили до 1007. Известно, что эта техника прибирается на дорогах.

За аллеи, бульвары, дорожки в скверах отмечают 111 машин и 564 специалиста. Напоминаем, что в ночь с 31 января на 1 февраля выпало более семи сантиметров снега. В течение сегодняшнего дня также идет снег, но небольшой.

Эксперты предупреждают о морозе и возможной гололедице на дорогах. Горожан просят соблюдать скоростной режим и быть внимательнее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за неделю с улиц Петербурга собрали почти 26 тысяч «кубов» снега. В среднем, на протяжении последних семи дней на улицах ежедневно находилось 760 единиц техники и 1 200р работников труда.