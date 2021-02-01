За неделю с улиц Петербурга собрали почти 26 тысяч «кубов» снега

В общей сложности, с перехода на зимний режим уборочных работ 15 октября, с дорог Петербурга вывезли более 330 тысяч кубометров снега. Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

В общей сложности, с перехода на зимний режим уборочных работ 15 октября, с дорог Петербурга вывезли более 330 тысяч кубометров снега. Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

По данным комитета по благоустройству Северной столицы, с 25 по 31 января с городских улиц в пункты приема вывезли почти 26 тысяч кубометров снега, из них почти 3 тысячи — за последние сутки.

В среднем, на протяжении последних семи дней на улицах ежедневно находилось 760 единиц техники и 1 200р работников труда, в ночное время — 800 машин и 323 дворника. Кроме того, за неделю использовали 14,7 тысяч тонн песко-соляной смеси, которой обрабатывают тротуары и проезжую часть для предотвращения гололедицы.

Только за прошлую ночь в Петербурге выпало свыше 7 см снега. Утром в понедельник его уборкой занимаются 885 единиц спецтранспорта и 1 241 человек. В скверах, садах и парках чистят дорожки 111 машин и 564 специалиста ручного труда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теперь за уборкой снега можно следить через сервис в Гисметео.