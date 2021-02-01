В Казахстане будут прививаться от коронавируса «Спутником V»

В страну завезли первую партию российского препарата, со временем в государстве наладят свое производство.

В Казахстане сегодня, 1 февраля, стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Жителей страны будут прививать российским препаратом «Спутник V». Первая партия уже доставлена в государства, о чем сообщает РИА Новости.

Сначала прививать от инфекции в Казахстане будут медицинских работников, полицейских, военнослужащих и тех, кто находятся в группе риска заболевания коронавирусом.

Пока что казахстанцы будут получать «Спутник V» российского производства, но со временем в стране планируют наладить производства препарата. Ожидается, что уже в ближайшие месяцы в государстве смогут производить до двух миллионов доз вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Франция рассказала, в каком случае будет производить «Спутник V». Для страны важно, чтобы препарат одобрило Европейское агентство по лекарствам.