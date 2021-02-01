Мясников рассказал, как можно заработать диабет

Он назвал привычку, вредящую здоровью человека.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как можно заработать диабет. Он перечислил диетические сладости, которые могут негативно сказаться на здоровье и грозить развитием болезни. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперт отметил, что в диетических сладостях вместо сахара фруктоза, которая в больших количествах тоже опасна. Ее стоит употреблять только вместе с фруктами.

«Когда мы сразу принимаем фруктозу, она начинает всасываться не в том месте, не в то время, не в том количестве»,

— пояснил доктор.

Мясников считает, что нужно сократить употребление продуктов с заменителями сахара и заменить их фруктами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что доктор Мясников предупредил россиян об опасности БАДов. Подобные препараты в некоторых случаях могут иметь в составе гормоны и запрещенные вещества.