Доктор Мясников предупредил россиян об опасности БАДов

Известный медик и телеведущий Александр Мясников заявил, что некоторые виды биологически активных добавок (БАДов) могут быть опасны для здоровья.

Подобные препараты в некоторых случаях могут иметь в составе гормоны и запрещенные вещества. Об этом доктор рассказал в субботу, 30 января, в эфире телеканала «Россия 1». Мясников привел в пример своего знакомого, который пытался сбросить вес при помощи таких таблеток, но оказалось, что в них содержались наркотики — прием этих БАДов грозил мужчине нарушением мозгового кровообращения или инфарктом.

Кроме того, как отмечает специалист, в БАДах нередко выявляют гормоны щитовидной железы, соли тяжелых металлов и обезболивающие — все это, тем более при свободном применении без контроля врача, может иметь крайне негативные последствия.

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