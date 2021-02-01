Петербуржца за выстрел в голову посадили на 1,5 года

Петербуржца за выстрел в голову посадили на 1,5 года
Мужчина выстрелил в женщину и чудом ее не убил. Фото: pixabay.com

Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Петербуржца признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью женщине. За это его отправили на 1,5 года в колонию общего режима. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Известно, что все случилось в январе 2020 года в доме на Рижской улице. Мужчина в ходе ссоры схватил пневматическую винтовку и выстрелил в голову женщине. Она осталась жива, но получила серьезные травмы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подросток попал в больницу после выстрела в голову от сверстницы на Полюстровском. На данный момент ребенок находится в Детской городской больнице №19. Именно сотрудники клиники сообщили в полицию о случившемся. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

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