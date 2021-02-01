Какие товары в России подорожают из-за роста стоимости морских перевозок

Подорожание морских перевозок может уже в ближайшее время привести к росту цен на товары массового спроса. В очереди на подорожание – обувь, одежда и бытовая техника.

После того, как в США завершились президентские выборы, спрос на морские перевозки межу Штатами и Китаем вырос. Это привело к дефициту контейнеров и судов сначала на этом направлении, а затем по всему миру. Еще менее доступными контейнеры стали после того, как Китай ввел новые требования на воз грузов в страну.

Как сообщил РБК руководитель отдела внешнеэкономической деятельности ELKO в России Сергей Тулупов, сильнее всего, по его мнению, пострадают недорогие товары – коммерческие персональные компьютеры, моноблоки, мониторы, корпуса и блоки питания. Их стоимость может вырасти на 5%. Дело в том, что эти товары занимают много места в контейнере – их себестоимость зависит от доставки.

Рост стоимости логистики в сегменте мебели вырос на 20%. Это приведет к тому, что стоимость новых партий предметов мебели может подскочить уже на 10-15%. Следует также ожидать подорожания одежды и бытовой техники. Цены на последнюю категорию могут измениться на 2-3%.

Обувь, в зависимости от категории, может подорожать от 2 до 20%.

Пока эксперты рассчитывают на то, что тарифы на морские перевозки снизятся после китайского Нового года. Однако при этом представители бизнеса констатируют: прежним рынок уже не будет.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Минсельхоз рекомендовал российским регионам сдерживать цены на яйца, макароны и картофель. По данным Росстата, за последний год стоимость яиц выросла на 15,1%, макарон – на 12,1%, а картофель по сравнению с 2019-м годом поднялся в цене на 33,8%.