На «Чернышевской» в течение месяца восстановят витражи

Перед тем, как окна разбились, горожане услышали хлопок. Фото: скриншот "ВКонтакте"

Перед тем, как окна разбились, горожане услышали хлопок. Фото: скриншот "ВКонтакте"

Часть элементов витража выпала наружу по невыясненной до конца причине.

Витражное остекление наземного вестибюля станции «Чернышевская» будет восстановлено в ближайшее время. На это может уйти около месяца, сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен». Сейчас сотрудники подземки ждут поставки стеклопакетов нужного размера.

Пока что не удалось выяснить, что стало причиной инцидента. По предварительным данным, стекла выбило в результате создания поршневого эффекта от избыточного давления воздуха в наземном вестибюле.

Напоминаем, что все случилось 21 января утром. Станцию метро закрыли по техническим причинам, что могло сыграть злую шутку – воздуху некуда было выходить, поэтому стекла и могло выбить.

Отмечается, что осмотрены все вестибюли, где есть аналогичные витражные окна. Специалисты считают, что горожанам больше ничего не угрожает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Чернышевскую» снова закрыли на вход и выход.