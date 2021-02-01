Врач-терапевт больницы Святителя Луки рассказала о самом распространенном побочном эффекте вакцинации от COVID-19

Врач-терапевт петербургской Клинической больницы Святителя Луки Анна Наумова рассказала о самом неприятном и самом распространённом побочных эффектах вакцинации против коронавируса.

По словам специалиста, сложнее всего переносить лихорадку. Как правило, этому состоянию сопутствует крайне высокая температура (до 39 градусов), боли в мышцах и суставах. Врач добавила, что при таких симптомах стоит немедленно обращаться за медицинской помощью, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Правда, нередко люди считают, что у них лихорадка, просто при температуре 37 градусов и отсутствии каких-либо других признаков этого состояния. В то же время краткосрочное небольшое повышение температуры является основным побочным эффектом вакцинации и встречается очень часто.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как записаться на вакцинацию от коронавируса в Петербурге.