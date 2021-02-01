Беглов согласился с Путиным в том, что городу нужен свой археологический музей

Отчет о проделанной работе по вопросу застройки Охтинского мыса должны подготовить до 1 мая. Фото: "Газпром нефть"

Отчет о проделанной работе по вопросу застройки Охтинского мыса должны подготовить до 1 мая. Фото: "Газпром нефть"

Он ответственно отнесся к поручению президента и выразил ему благодарность.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал поручение президента России Владимира Путина о создании историко-археологического музея на Охтинском мысе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Путин отдал поручение властям Северной столицы вместе с ПАО «Газпром» рассмотреть вопрос о создании музея-заповедника. Беглов согласился с ним и отметил, что тема обсуждается в городе на протяжении 50 лет.

«Охтинский мыс подходит для этого лучше, чем любая другая локация. Само рождение нашего города связано с исторической победой Петра Первого – взятием крепости Ниеншанц»,

— считает Беглов.

Губернатор понимает, что в Петербурге нашли тысячи исторических свидетельств, которые негде выставлять. Он считает, что музей станет новой точкой притяжения для туристов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Музей Суворова возглавит экс-глава комитета по туризму Петербурга Панкевич.