Беглов согласился с Путиным в том, что городу нужен свой археологический музей

Он ответственно отнесся к поручению президента и выразил ему благодарность.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал поручение президента России Владимира Путина о создании историко-археологического музея на Охтинском мысе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Путин отдал поручение властям Северной столицы вместе с ПАО «Газпром» рассмотреть вопрос о создании музея-заповедника. Беглов согласился с ним и отметил, что тема обсуждается в городе на протяжении 50 лет.
«Охтинский мыс подходит для этого лучше, чем любая другая локация. Само рождение нашего города связано с исторической победой Петра Первого – взятием крепости Ниеншанц»,
— считает Беглов.
Губернатор понимает, что в Петербурге нашли тысячи исторических свидетельств, которые негде выставлять. Он считает, что музей станет новой точкой притяжения для туристов.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Музей Суворова возглавит экс-глава комитета по туризму Петербурга Панкевич.