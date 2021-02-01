В Ленобласти похолодает до -15 градусов

В Ленобласти будет холодно и снежно. Фото: pixabay.com

В Ленобласти будет холодно и снежно. Фото: pixabay.com

Во вторник, 2 февраля, в Ленинградской области ожидается облачная погода. В большинстве районов выпадет снег.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время суток столбики термометров покажут -4…-9 градусов, местами похолодает до -12…-15 градусов. Днем температура воздуха окажется на уровне -3 до -8 градусов.

Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метра в секунду. В течение суток атмосферное давление будет повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.