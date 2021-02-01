Скорая Петербурга за январь выполнила почти 18 тыс. госпитализаций с COVID-19

В декабре прошлого года Скорая доставила в медучреждения более 24 тысяч человек с КОВИД-ассоциированными состояниями. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В декабре прошлого года Скорая доставила в медучреждения более 24 тысяч человек с КОВИД-ассоциированными состояниями. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Число госпитализаций взрослых петербуржцев с COVID-19 за неделю сократилось на 28%, следует из данных городского координационного совета по борьбе с инфекцией.

Так, в декабре прошлого года Скорая доставила в медучреждения более 24 тысяч человек с КОВИД-ассоциированными состояниями. За январь текущего года их число уже составило около 18 тысяч.

Кроме того, в январе на 28 % сократилось и число пациентов с коронавирусом, наблюдаемых в поликлиниках. В декабре и январе 505 бригад скорой помощи выезжали к жителям Петербурга с подозрением на коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по данным городского оперативного штаба, за прошедшие сутки в Северной столице скончались от последствий коронавирусной инфекции 53 пациента. При этом в целом по России за сутки умерли 437 зараженных ковидом. В общей сложности, с начала ведения статистики в Петербурге жертвами COVID-19 стали 9 786 человек.