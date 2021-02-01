Врач опасается, что вакцинация не спасет от «третьей волны» коронавируса

Врач опасается, что вакцинация не спасет от «третьей волны» коронавируса
По словам врача, у коронавируса нет весенне-осеннего подъема и спада.. Фото: pixabay.com

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев опасается, что вакцинация не убережет от начала «третьей волны» коронавируса.

По его словам, тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией еще может смениться ростом числа больных этой весной из-за того, что нет коллективного иммунитета, сообщает «Интерфакс».

Врач все же надеется, что вакцина должна существенно повлиять на скорость распространения заболевания среди населения. Также неясно, как сезонность влияет на рост и уменьшение заболевших пациентов. По словам Зверева, у коронавируса нет весенне-осеннего подъема и спада.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице продолжаются обследования местных жителей на коронавирус. За минувшие сутки тесты на инфекцию сдал 12 771 местный житель. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением болезни, за сутки петербуржцы 2385 раз обратились в службу «122», чтобы задать вопрос, связанный с коронавирусом.

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