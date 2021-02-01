Земфира выпустила первый за последние семь лет клип с Ренатой Литвиновой в главной роли

Певица Земфира выпустила музыкальный клип. Видео она опубликовала на своем YouTube-канале.

Песня под названием «Злой человек» стала саундтреком к фильму актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой «Северный ветер», которые можно будет увидеть на экранах уже в эту субботу, 6 февраля.

Главную роль в клипе исполнила Рената Литвинова. Актриса едет по заснеженной трассе за рулем автомобиля и курит. Накануне актриса анонсировала новый альбом Земфиры. По ее словам, седьмая пластинка певицы получилась гениальной.

Напомним, предыдущий студийный альбом Земфиры «Жить в твоей голове» вышел в феврале 2013 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Земфира сама решила пройти исследований и обратилась к врачам. Положительный результат теста на коронавирус она получила 26 октября, после чего она сразу отправилась на домашний карантин. Сама артистка никак не комментирует свое состояние – она неохотно пользуется социальными сетями и редко взаимодействует с поклонниками.