Терапевт рассказала, из-за чего может быть неприятный запах изо рта

Врач-терапевт Анна Жегалина заявила, что неприятный запах изо рта может говорить о наличии ряда заболеваний.

Специалист рассказала «Пятому-каналу», что в подавляющем большинстве случаев причиной неприятного запаха изо рта бывают стоматологические заболевания и заболевания ЛОР-органов, при которых создаются условиях для изменения микрофлоры ротовой полости. Это может быть запущенный кариес, пародонтоз или кровоточивость зубов.

Также неприятный запах изо рта может сигнализировать о воспалении небных миндалин и синусите. Кроме того, этот признак может быть следствием заболеваний желудочно-кишечного тракта и даже печени.

Для борьбы с симптомом врач посоветовала следить за гигиеной полости рта и записаться на прием к стоматологу. Если его услуги окажутся невостребованными, то стоит обратиться к лор-врачу, терапевту или гастроэнтерологу.

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