Юрист рассказал, как можно отказаться от взятого кредита

В любом случае необходимо внимательно ознакомиться с договором прежде чем соглашаться получать деньги в кредит. Фото: pixabay

В любом случае необходимо внимательно ознакомиться с договором прежде чем соглашаться получать деньги в кредит. Фото: pixabay

Ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин объяснил, как лучше поступить, если человек взял кредит, но понял, что эти деньги ему не нужны.

В частности, у клиента банка есть 14 дней после получения денежных средств для расторжения договора. Аналогичный срок действует и для отказа услуг, навязанных кредитов, таких как, к примеру, страховка, рассказал эксперт агентству «Прайм».

Хотя банки не могут запретить досрочное погашение займа, они могут ввести мораторий на закрытие кредита в первые месяцы или потребовать уплату процентов за использование дни. Если эти пункты прописаны в договоре, им придется неукоснительно следовать, а вот до заключения соглашения можно отказаться от денег в любое время, как бы не убеждали в обратном менеджеры кредитной организации.

С целевым, — например, ипотечным, — займом сложнее. Если перечисленные банком деньги уже использовались в качестве первоначального взноса, лучший вариант — продать купленную на них квартиру и досрочно погасить долг.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперт спрогнозировал сроки перехода на четырехдневную рабочую неделю в России.