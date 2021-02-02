Эксперт оценил перспективу четырехдневной рабочей недели

Чтобы избежать роста безработицы в этом случае, можно будет уменьшить количество отработанных часов. Фото: pixabay

Чтобы избежать роста безработицы в этом случае, можно будет уменьшить количество отработанных часов. Фото: pixabay

Россиянам стоит ждать перехода на четырехдневную рабочую неделю не раньше, чем через 10 лет. Все будет зависеть от развития технологий.

Такое мнение высказал экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он заявил в беседе с РИА Новости, что в ближайшее десятилетие страна точно не сможет перевести всех работников на четырехдневку. Однако, по его словам, вполне возможно, что рабочую неделю в России сократят на час или два.

По словам Сафронова, переход на четырехдневку — задача будущего, которая связана с созданием искусственного интеллекта. Чем больше нагрузки ляжет на искусственный интеллект, тем больше людей освободится от работы. Чтобы избежать роста безработицы в этом случае, можно будет уменьшить количество отработанных часов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Медведев все еще хочет введения четырехдневной рабочей недели.