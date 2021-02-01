Медведев все еще хочет введения четырехдневной рабочей недели

Медведев все еще хочет введения четырехдневной рабочей недели
Дмитрий Медведев хочет, чтобы решение не повредило экономике. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Он считает, что пандемия оживила эту идею.

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что все еще хочет введения четырехдневной рабочей недели. Он убежден, что пандемия коронавируса оживила эту идею, но главное сделать все так, чтобы не нанести ущерб экономике. Об этом пишет РИА Новости.

Медведев отметил, что во время пандемии многие начали работать удаленно, кто-то уже трудится четыре дня, а не пять. Он уверен, что к идее нужно обязательно вернуться чуть позже.

Напоминаем, что впервые Медведев заговорил о сокращении рабочей недели летом 2019 года. Его поддержали многие россияне, которые не против еще одного выходного.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиян в феврале ждет длинная рабочая неделя. Длинная рабочая неделя будет с 15 по 20 февраля. Она будет единственной шестидневной в текущем году.

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