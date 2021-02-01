Россиян в феврале ждет длинная рабочая неделя

Россиян в феврале ждет длинная рабочая неделя
Россиян ждет длинная рабочая неделя в феврале. Фото: pixabay

В Роструде напомнили жителям страны, в феврале будет длинная рабочая неделя — россиянам придется отработать шесть дней подряд.

Длинная рабочая неделя будет с 15 по 20 февраля. Она будет единственной шестидневной в текущем году. Зато в последнюю неделю февраля россияне будут работать только три дня, передает РИА Новости.

Это произойдет из-за праздника День защитника Отечества, который празднуется 23 февраля. В этом году он выпадает на вторник и продлит выходные, в результате чего россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля. Но суббота, 20 февраля, будет рабочей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роструде рассказали о выходных и праздниках в 2021 году. В этом году россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выходные длинная рабочая неделя новости СПб сокращение рабочей недели февраль


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Скандинавская зима придет в Петербург в первый день февраля
Медведев оценил возможность отключения России от глобальной сети
Зеленский заявил, что беспорядки в Вашингтоне были сильным ударом по ...
На Московском шоссе пятеро спасателей тушили «Газель»
Россиян в феврале ждет длинная рабочая неделя
Военные в Мьянме ввели чрезвычайное положение после захвата власти
Социальные пособия в России вырастут почти на 5% с 1 февраля
На Московской ночью сгорел большой частный дом