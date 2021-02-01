Россиян в феврале ждет длинная рабочая неделя

В Роструде напомнили жителям страны, в феврале будет длинная рабочая неделя — россиянам придется отработать шесть дней подряд.

Длинная рабочая неделя будет с 15 по 20 февраля. Она будет единственной шестидневной в текущем году. Зато в последнюю неделю февраля россияне будут работать только три дня, передает РИА Новости.

Это произойдет из-за праздника День защитника Отечества, который празднуется 23 февраля. В этом году он выпадает на вторник и продлит выходные, в результате чего россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля. Но суббота, 20 февраля, будет рабочей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роструде рассказали о выходных и праздниках в 2021 году. В этом году россиян ожидает семь сокращенных рабочих недель.