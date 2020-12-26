В Роструде рассказали о выходных и праздниках в 2021 году

В феврале россиян ждет единственная шестидневная рабочая неделя в году. Фото: pixabay

В феврале россиян ждет единственная шестидневная рабочая неделя в году. Фото: pixabay

В следующем году работающих жителей России, как информирует пресс-служба Роструд, ожидает семь сокращенных рабочих недель.

Согласно сообщению ведомства от 25 декабря, День защитника Отечества, отмечаемый 23 февраля, сократит рабочую неделю до трех дней — 21, 22 и 23 февраля объявлены выходными, а 24, 25 и 26 февраля будут рабочими днями. Это стало возможным благодаря переносу рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля. Эта неделя станет единственной с шестью рабочими днями в году.

Кроме того, четыре рабочих дня ждут россиян на 8 Марта, во время майских праздников, Дня России и Дня народного единства. Аналогичной будет и последняя рабочая неделя 2021 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал не сокращать новогодние выходные из-за нерабочего 31 декабря.