За что матери задержанной на акции в Петербурге 11-летней девочки грозит суд и уголовное дело

История с задержанием 11-летней девочки на незаконной акции в Петербурге может закончиться еще не скоро. Ее матери грозит суд и уголовное дело. Детский омбудсмен Ленобласти Тамара Литвинова родительницу не поддержала. Теперь решать ее судьбу будут на специальной комиссии.

Детский омбудсмен по Ленинградской области (там проживает семья девочки) Тамара Литвинова выяснила, что мать поставили в известность о том, что ее ребенок собрался на несогласованный митинг. Об этом, по версии уполномоченного, девочка заявляла в школу. Учреждение уведомило ее маму, но та якобы не приняла никаких мер и сообщила, что воспитывает в ребенке самостоятельность.

Омбудсмен считает, что в топе на акции протеста девочка могла получить увечья и травмы.

«Мать, оставив ребенка в опасности, осознавая противоправность действий и не предприняв необходимых мер, сознательно создала ситуацию, угрожающую жизни и здоровью ребенка», — посчитала Литвинова. Она добавила, что родительница неадекватно оценила ситуацию. Теперь ее, скорее всего, привлекут к ответственности по 125-й статье Уголовного кодекса.

По данным омбудсмена, замечания из-за воспитания девочки у школы были и раньше – она спала на уроках и не выполняла домашние задания.

«Все это говорит о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей со стороны матери», — заключила омбудсмен.

Отметим, что, если женщину признают виновной, ей грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей или заработной платы за полгода. Ее также могут отправить на обязательные работы на срок до 360 часов или на исправительные работы на срок до года. Статья также предусматривает наказание принудительными работами на такой же срок. Еще более жесткая возможная мера – арест на три месяца или лишение свободы до года.

В ближайшее время детский омбудсмен Ленобласти намерена собрать комиссию по делам несовершеннолетних.

Как писала Gazeta.SPb, ситуацию на контроль также поставили и в аппарате Уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной. Девочку задержали в Петербурге 31 января во время незаконного митинга. В результате она оказалась в одном из отделов полиции. С мамой ребенка удалось связаться не сразу, но в итоге женщине передали девочку.

О том, как прошел митинг, читайте в материале Gazeta.SPb.