Врач Минздрава объяснила, почему пожилые люди проще переносят вакцинацию от COVID-19

Главный внештатный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук, профессор Ольга Ткачева рассказала, что людям в возрасте легче вакцинироваться от коронавируса, поскольку у них реже возникают побочные эффекты.

Такую особенность эксперт объяснила силой иммунного ответа — у молодых людей иммунитет активно борется с чужеродным белком, тогда как у пенсионеров отсутствует гиперреакция и прививка переносится мягко. При этом титры антител, защищающие от коронавируса, формируются одинаково у обеих возрастных групп, передает «Российская газета».

Ткачева добавила, что эффективность вакцина доказана в 91% случаев, среди которых есть и привившиеся пожилые люди. На данный момент, как отмечает врач, 90% жителей московских домов престарелых привиты от COVID-19. В регионах также ведется работа по этому направлению.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о главных побочных эффектах вакцинации от коронавируса.