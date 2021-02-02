Эксперт перечислил необычные симптомы дефицита витамина D

Эксперт перечислил необычные симптомы дефицита витамина D
Помогают поддерживать уровень витамина D такие продукты, как жирная рыба, яичный желток, грибы, коровье молоко, апельсиновый сок. Фото: Pixabay

Американский фармацевт Сьюзи Коэн на своем сайте опубликовала перечень симптомов, по которым можно определить недостаток витамина D в организме.

В частности, к таковым относятся аритмия сердца, апатия, слезливость, высокое кровяное давление, усталость, вздутие живота, раздраженный кишечник, сухой кератоконъюнктивит, боли и слабость в теле, снижение когнитивных функций, обострение аутоиммунных заболеваний, невропатия, макулодистрофия, хрипение, аллергия, красный плоский лишай, частые высыпания на коже, высокий уровень сахар в крови, эректильная дисфункция, проблемы с мочеиспусканием, перхоть и неконтролируемые приступы печали.

Коэн посоветовала подробнее рассказывать о своем самочувствии, обращаясь к врачам. Возможно, это поможет им выявить дефицит витаминов и сбалансировать уровень полезных веществ в организме, прежде чем назначать таблетки и уколы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему пожилым людям проще переносить вакцинацию от COVID-19.

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Эксперт перечислил необычные симптомы дефицита витамина D
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